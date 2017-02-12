Россия пригласила США для участия в очередной встрече по Сирии в Астане

- Россия пригласила для участия в очередной встрече по Сирии в Астане представителей США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Вы абсолютно правы, американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече (по Сирии) в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Эксперты из России, Турции и Ирана провели в Астане 6 февраля первое заседание совместной технической группы в рамках переговорного "астанинского" процесса, в который вовлечены правительство Сирии и вооруженные оппозиционные группы. В нем также приняли участие делегации Иордании и ООН.

Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на 15-16 февраля.



