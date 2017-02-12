РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Выборы главы Туркменистана проходят без нарушений, - российский сенатор

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркменистана проходят организованно, спокойно, без нарушений, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Ашхабада сенатор Вадим Тюльпанов, который с миссией наблюдателей находится в республике.

По данным ЦИК республики, в выборах уже приняли участие более 90% избирателей. На президентский пост претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

"Все очень хорошо организовано, мы были на многих участках в Ашхабаде, в том числе и на том, где голосовал президент Туркменистана", — сказал Тюльпанов.

По его словам, люди активно голосуют, приходят целыми семьями, нарушений нет.

Парламентарий подчеркнул, что расположение участков и организация их работы хорошо продуманы, поэтому, несмотря на большое количество желающих проголосовать, очередей из избирателей не наблюдается.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Уларбек Шаршеев
начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы
Сатимов Данияр Иркабаевич
заместитель председателя Государственной пограничной службы
Карасартов Алмазбек Оганович
командующий Национальной гвардией КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×