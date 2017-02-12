Выборы главы Туркменистана проходят без нарушений, - российский сенатор

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркменистана проходят организованно, спокойно, без нарушений, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Ашхабада сенатор Вадим Тюльпанов, который с миссией наблюдателей находится в республике.

По данным ЦИК республики, в выборах уже приняли участие более 90% избирателей. На президентский пост претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

"Все очень хорошо организовано, мы были на многих участках в Ашхабаде, в том числе и на том, где голосовал президент Туркменистана", — сказал Тюльпанов.

По его словам, люди активно голосуют, приходят целыми семьями, нарушений нет.

Парламентарий подчеркнул, что расположение участков и организация их работы хорошо продуманы, поэтому, несмотря на большое количество желающих проголосовать, очередей из избирателей не наблюдается.