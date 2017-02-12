Выборы главы Туркменистана проходят без нарушений, - российский сенатор

- Туркменистан, политика
- 19:27, 12 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркменистана проходят организованно, спокойно, без нарушений, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Ашхабада сенатор Вадим Тюльпанов, который с миссией наблюдателей находится в республике.
По данным ЦИК республики, в выборах уже приняли участие более 90% избирателей. На президентский пост претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
"Все очень хорошо организовано, мы были на многих участках в Ашхабаде, в том числе и на том, где голосовал президент Туркменистана", — сказал Тюльпанов.
Парламентарий подчеркнул, что расположение участков и организация их работы хорошо продуманы, поэтому, несмотря на большое количество желающих проголосовать, очередей из избирателей не наблюдается.