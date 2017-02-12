Студентов Туркменистана вынуждают голосовать за Бердымухамедова - Хроники Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Среди студентов туркменских ВУЗов были проведены разъяснительные беседы. Молодых людей убеждали проголосовать за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Хроники Туркменистана.

В противном случае им грозят отчислением, а тем, кто находятся на практике после института не выдадут диплом.

На выборах президента Туркмении к 16.00 (17.00 по времени Бишкека) проголосовали 90,80% избирателей, голосование продлится до 19.00 (20.00 по времени Бишкека), сообщает центризбирком Туркменистана.

Наибольшее число избирателей на этот час проголосовало в Ахласком велаяте (области) — 96,01%. Далее следуют город Ашхабад — 93,94%, Марыйский велаят — 93,74%, Балканский велаят — 90,88%, Лебапский велаят — 87,22% и Дашогзский велаят — 85,98%.

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов..