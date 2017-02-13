Во Франции начал выходить журнал «Узбекистан сегодня»

- Узбекистан, общество
- 9:10, 13 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Во Франции выпустили первый номер журнала об Узбекистане L’Ouzbekistan aujourd’hui, который переводится как "Узбекистан сегодня".
Издание, которое знакомит читателей с событиями в разных сферах страны, выпущено на английском и французском языках, сообщили местные СМИ.
Журнал распространяется в общественно-политических, культурных, деловых и академических кругах Франции, а также в международных организациях. В первом номере представлена информация о вступлении в должность президента Шавката Мирзиёева и торжественной церемонии, предшествующей этому.Помимо этого читатели L’Ouzbekistan aujourd’hui могут ознакомиться на страницах издания с данными по экономическому и социальному развитию страны по итогам 2016 года, о госпрограммах, которые правительство Узбекистана считает приоритетными на 2017 год.
Журнал про Узбекистан стал очередным изданием в Европе, который предоставляет актуальную информацию о стране Средней Азии и событиях, происходящих в ней.
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начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы