Президентом Германии избран глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер

- Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом страны.

Президента Германии выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего подали голоса 1235 парламентариев. 14 голосов были признаны недействительными, 103 делегата воздержались от голосования.

Штайнмайер официально вступит в должность 19 марта и будет возглавлять государство в течение пяти следующих лет.

Помимо экс-министра за пост главы государства боролись еще четыре кандидата.

За политолога из Кельна Кристофа Буттервегге, которого выдвинула Левая партия, проголосовали 128 делегатов, за зампреда партии «Альтернативы для Германии» Альбрехта Глазера- 42 делегатов.

Юрист Александер Хольд, предложенный политическим объединением «Свободные избиратели» набрал 25 голосов, а Энгельберт Зоннеборн от «Пиратской партии»- 10 голосов делегатов.

Президентская должность в Германии не несет почти никаких властных полномочий, но связана с большим моральным авторитетом.

Кандидатуру Штайнмайера выдвинула на пост президента Германии канцлер Ангела Меркель. Опытный дипломат сменит пастора и правозащитника Йоахима Гаука, который решил не баллотироваться на второй пятилетний срок из-за возраста - ему 77 лет.

61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер впервые возглавил министерство иностранных дел Германии в 2005 году. Он некоторое время возглавлял Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), вошедшую тогда по итогам выборов в правящую коалицию с консервативной партией ХДС под руководством Меркель, и с 2007-го по 2009 год был вице-канцлером.