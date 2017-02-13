Тела мигрантов, погибших в рухнувшем ангаре в Туле, доставят в Узбекистан

- Узбекистан, происшествия
- 9:19, 13 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Тульской области три мигранта из Узбекистана погибли при обвале в картофелехранилище, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
10 февраля, около 4 часов дня в деревне Поповка Тульской области обвалилась крыша в цехе мойки картофеля местного предприятия. Предполагается, что крыша обвалилась под тяжестью снега.
Из-под завалов извлекли тела троих рабочих из Узбекистана.
Почему снег на крыше был не расчищен, предстоит установить тульским следователям.
МИД и МЧС Узбекистана окажет содействие в доставке на родину тел трех сограждан, погибших при обрушении крыши овощехранилища в Тульской области, - сообщили в МЧС республики Узбекистан. - В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения.
По информации "Комсомолки", предприятие принадлежит российскому миллиардеру Александру Лебедеву. В этой же деревне Поповке он отбывал наказание - 150 часов исправительных работ за избиение другого известного российского бизнесмена Сергея Полонского.
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