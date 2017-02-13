Тела мигрантов, погибших в рухнувшем ангаре в Туле, доставят в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В Тульской области три мигранта из Узбекистана погибли при обвале в картофелехранилище, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

10 февраля, около 4 часов дня в деревне Поповка Тульской области обвалилась крыша в цехе мойки картофеля местного предприятия. Предполагается, что крыша обвалилась под тяжестью снега.

Из-под завалов извлекли тела троих рабочих из Узбекистана.

Почему снег на крыше был не расчищен, предстоит установить тульским следователям.

МИД и МЧС Узбекистана окажет содействие в доставке на родину тел трех сограждан, погибших при обрушении крыши овощехранилища в Тульской области, - сообщили в МЧС республики Узбекистан. - В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения.

По информации "Комсомолки", предприятие принадлежит российскому миллиардеру Александру Лебедеву. В этой же деревне Поповке он отбывал наказание - 150 часов исправительных работ за избиение другого известного российского бизнесмена Сергея Полонского.