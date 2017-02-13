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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанец Димаш Кудайбергенов занял 3-е место в конкурсе I Am a Singer в Китае (видео)

CA-NEWS (KZ) - 22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на четвертом этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил путевку в следующий тур конкурса, об этом говорится в сообщении продюсера и менеджера певца.

На предыдущем этапе казахстанец занял также третье место.

На четвертом этапе Димаш исполнял песню «Осенняя печаль» гонконгского певца и актера Джеки Чуна. Первое место на конкурсе заняла гонконгская группа Lion.

Также менеджер певца сообщил, что в эфире программы показали видеокадры со встречи Димаша с актером Джеки Чаном.

На третьем этапе Димаш исполнял песню The Show Must Go On группы Queen. Первые два этапа Димаш выиграл, исполнив песни SOS d’un terrien en détresse на французском языке и «Оперу № 2» из репертуара Витаса. Всего конкурс состоит из 14 этапов.

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Комментарии (1)
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roy_rex
10:08, 13 февраля 2017
первое и второе места заняли конечно же китайцы
кто есть кто
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декан факультета права и предпринимательства КГЮА
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