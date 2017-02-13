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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан примет участие в Экспо-2017 в Казахстане
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан примет участие в Международной специализированной выставке Экспо-2017 в Астане, сообщили в Национально-выставочном комплексе "Узэкспоцентр".

В Ташкенте 13 февраля пройдет официальная церемония подписания договора по участию Узбекистана в Экспо-2017, сообщили представители выставочного комплекса.

Экспо-2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября в Астане. Тема выставки «Энергия будущего». EXPO-2017 ожидает участия более 100 стран и международных организаций, и 2-3 миллиона посетителей.

На всемирной специализированной выставке 2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. Никогда раньше международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ.

На проведение EXPO-2017 из республиканского бюджета Казахстана выделяется 283 миллиона евро. Общая стоимость превысит $3 миллиарда.

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