Узбекистан примет участие в Экспо-2017 в Казахстане

- Узбекистан, общество
- 9:27, 13 февраля 2017
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В Ташкенте 13 февраля пройдет официальная церемония подписания договора по участию Узбекистана в Экспо-2017, сообщили представители выставочного комплекса.
Экспо-2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября в Астане. Тема выставки «Энергия будущего». EXPO-2017 ожидает участия более 100 стран и международных организаций, и 2-3 миллиона посетителей.
На всемирной специализированной выставке 2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. Никогда раньше международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ.
На проведение EXPO-2017 из республиканского бюджета Казахстана выделяется 283 миллиона евро. Общая стоимость превысит $3 миллиарда.
|кто есть кто
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декан факультета права и предпринимательства КГЮА
|Чокморов Суйменкул
народный артист СССР
|Уларбек Шаршеев
начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы