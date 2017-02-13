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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана видят угрозу в НАТО - опрос Gallup

CA-NEWS (KZ) - 34% граждан Таджикистана, 31% граждан Казахстана, 30% граждан Кыргызстана видят угрозу в НАТО, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного американской службой исследования общественного мнения Gallup.

По данным опроса 8% таджикистанцев видят в НАТО защиту, 34% -угрозу и 20% относятся к НАТО нейтрально. В Кыргызстане 19% граждан считают НАТО  защитниками, 30% видят в Организации угрозу, 12% считают НАТО ни защитниками ни угрозой.

нато

В Казахстане 31% граждан видят в НАТО угрозу, 25% - зашиту, еще 27 процентов не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

Наиболее критичное отношение к НАТО из стран бывшего СССР у России и Белоруссии. Угрозой для стабильности региона назвали НАТО 67% россиян и 54% граждан Белоруссии.

Наиболее нейтральное отношение у Грузии и Азербайджана. Угрозу в НАТО видят 8% граждан Грузии и 16% азербайджанцев.

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