Удалённый доступ: кто на самом деле контролирует ваш смартфон? - Reuters

CA-NEWS (CA) - Когда Samsung Electronics в прошлом месяце удалённо отключил последние из неисправных смартфонов Galaxy Note 7, грань между тем, кто на самом деле владеет вашим телефоном, компьютером, машиной или бытовым прибором, - вы или компания, которая их произвела, - стала ещё более условной, говорится в материале агентства Reuters.

Эксперты и аналитики говорят, что компании всё чаще прибегают к удалённому управлению аппаратами своего производства, определяя как и когда они будут работать, добавляя или удаляя программное обеспечение или контент или собирая персональные данные, не всегда с позволения пользователя или в его интересах.

"(Случай Samsung) - это очень точный пример того, как устройства... уже больше не являются предметами, которыми мы владеем, а скорее услугами, на которые мы подписались и которых мы можем лишиться в любой момент", - сказал эксперт по компьютерной безопасности из Италии Стефано Цанеро.

Мабубул Алам, директор по технологиям из Movimento, разработчика ПО для автосектора, принадлежащей Delphi Automotive, говорит, что производители уже не просто продают устройство и надеются, что его не придётся отзывать, а сохраняют связь с покупателем через интернет и могут "изменять, модифицировать или настраивать" его по своему усмотрению.

"Вместе с властью приходит ответственность. Это новая власть, которую получили производители устройств и телекоммуникационные компании. Очень важный вопрос - как они распорядятся этой ответственностью", - сказал он.

Samsung сообщил, что вернул 96 процентов более чем трёх миллионов проданных и активированных аппаратов Note 7. Более 120 тыс. аппаратов, которые так и не вернули, были деактивированы удалённо либо компанией через обновление ПО, либо операторами, заблокировавшими им доступ к своим сетям.

"Мы полагаем, что большинство устройств, которые так и не вернули, на самом деле не используются", - сказал представитель корейской компании.

Другой пример - обновление ПО: в прошлом году HP так решила предотвратить использование неавторизованных картриджей в некоторых принтерах. После жалоб пользователей НР предложила другую версию обновления ПО. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Другие производители используют обновление прошивки, чтобы пользователи не могли использовать свои устройства так, как не хочется компаниям.

Apple регулярно обновляет прошивку iPhone, чтобы пользователи не могли устанавливать неодобренные компанией приложения или расширять возможности аппарата через так называемый "джейлбрейк", сказал Банни Хуан, предприниматель, связанный с производством комплектующих.

Сбор данных

Брайан Хэйл из Resin.io, которая раздаёт обновления программного обеспечения подключенным аппаратам, говорит, что производители гаджетов всё больше убеждаются в том, что подключенные к интернету устройства хороши, пока на них стоит современное ПО.

Это означает, что они не могут позволить себе его не обновлять, а хакерские атаки на устройства, такие как камеры наружного наблюдения или вебкамеры, - наглядный пример того, что будет, если не поддерживать их работу на самом современном уровне.

Однако некоторые компании используют полученные возможности для навязывания услуг, собирая данные о пользователях, устанавливая им приложения или рассылая пуш-уведомления по своему усмотрению.

Китайской ADUPS Technology в США грозит два коллективных иска, после того как выяснилось, что её ПО, установленное на тысячи мобильных устройств, собирало личные данные без разрешения пользователей.

В одном из исков говорится, что ПО "могло удалённо перепрограммировать устройство и установить на него приложения без ведома и согласия потребителя".

ADUPS Technology не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Какой бы ни была мотивация, компании понимают преимущества сохранения части удалённого контроля. Не последнюю роль в этом играет сокращение расходов на сервисные центры и персонал, говорит сотрудник юридической компании Kemp Little Эмма Райт.

Samsung могла избавить себя от ещё больших хлопот, если бы расширила возможности удалённого доступа, считает глава британской компании по управлению удалённым доступом B2MSolutions Джули Первс.

Умные батареи, по её мнению, могли бы позволить ПО её компании удалённо найти и сообщить о нарушениях работы, и о проблемах с батареями Samsung стало бы известно гораздо раньше, что потенциально могло бы помочь избежать инцидента.

Этот подход постепенно меняет и автомобильную отрасль, где почти треть водителей не отвечают на сообщения компаний об отзыве авто, сказал Алам из Movimento. Консультант Майкл Сена говорит, что экономика автомобильной отрасли несильно отличается от телекомов, и автопроизводители постепенно приспосабливаются к переменам, воодушевлённые примером Tesla, которая обновляет ПО своих авто удалённо.

Тайна частной жизни

Всё это, в свою очередь, напрямую затрагивает вопросы неприкосновенности частной жизни. По словам Сены, в следующем году законы ЕС в отношении защиты данных станут ещё строже, что будет по сути означать, "что если я хозяин устройства, то и мне решать, что с ним дальше будет".

Пока такие компании, как Tesla и другие игроки на рынке потребительских товаров, действуют в серой зоне, что иногда играет на руку им, а иногда потребителю, добавил он.

Но признаки того, что ситуация меняется, уже есть. На этой неделе Федеральная комиссия по торговле США договорилась с Vizio, американским разработчиком приложений, которого покупает китайский конгломерат LeEco, что компания будет чётко объяснять пользователям, какие данные с их смарт-ТВ она хочет собрать и будет делать это только с их одобрения.