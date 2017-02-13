В случае обострения ситуции на границе Афганистана со странами ЦА могут быть задействованы силы ОДКБ, - Замир Кабулов, спецпредставитель Путина по Афганистану

CA-NEWS (CA) - Есть опасения, что афганские боевики могут предпринять попытку экспансии на территорию сопредельных государств Центральной Азии. В случае резкого обострения ситуации на границе могут быть задействованы возможности ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, наибольшую обеспокоенность у России вызывает активность вооруженной афганской оппозиции на севере страны, вблизи границ с государствами Центральной Азии. К настоящему времени талибы в союзе с другими группировками вооруженной оппозиции сформировали здесь два основных плацдарма, где сконцентрированы крупные группировки боевиков - на северо-востоке и северо-западе страны. Общая численность экстремистов на афганском севере составляет порядка 15 тысяч человек. Есть опасения, что боевики могут предпринять попытку экспансии на территорию сопредельных государств Центральной Азии, - сказал Кабулов.

На сегодняшний день тревожная ситуация, в первую очередь, складывается на таджикском направлении в связи с концентрацией игиловцев в провинции Бадахшан, - продолжил он. - Полагаем, что в случае резкого обострения ситуации на таджикско-афганской границе и попытки прорыва экстремистов с афганской территории при соответствующем обращении таджикской стороны могут быть задействованы возможности ОДКБ. Механизм такого сотрудничества отлажен: регулярно проходят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения угроз, исходящих с афганской территории. Так, в апреле 2016 года в Таджикистане прошли совместные учения разведывательных подразделений вооруженных сил стран ОДКБ "Поиск", а в Кыргызстане в октябре 2016 года были проведены совместные тактические учения Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2016", - сказал он.

"Определенное беспокойство у нас вызывает и ситуация на афгано-туркменской границе. Как известно, Туркменистан не входит ни в ШОС, ни в ОДКБ. Мы располагаем информацией о расположении около 1 тыс. боевиков ИГИЛ в северо-западных афганских провинциях. Если кто-то надеется на нейтральный статус Туркменистана, то я не думаю, что это станет непреодолимым препятствием для ИГИЛ", - отметил дипломат.