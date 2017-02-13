Выборы в Туркменистане - что нового? - Би-би-си

CA-NEWS (TM) - В воскресенье 12 февраля в Туркменистане прошли президентские выборы - четвертые со времени обретения страной независимости в 1991 году. Действующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов, которому сейчас 59 лет, баллотируется на третий срок, сообщает Би-би-си.

Кандидатов от оппозиции на выборах нет; сама оппозиция разрознена, большинство ее представителей находятся за рубежом.

На пост президента свои кандидатуры выдвинули еще восемь человек. Примечательно, что широкой публике они неизвестны и политикой раньше никогда не занимались.

Туркменистан обладает огромными запасами природного газа и является крупнейшим поставщиком газа Китаю. Жизнь в стране находится под жестким контролем властей.

Сколько власти у президента?

Туркменистан - страна с президентской формой правления, то есть президент является главой государства и верховным главнокомандующим. На самом деле Гурбангулы Бердымухаммедов обладает практически абсолютной властью, парламент выполняет при нем лишь технические функции.

Президент назначает и увольняет государственных и правительственных чиновников всех уровней, включая министров, верховного судью и главного прокурора.

Чем эти выборы отличаются от предыдущих?

На этих выборах президент впервые избирается на семилетний срок вместо пятилетнего. В сентябре прошлого года Бердымухаммедов внес поправки в конституцию, согласно которым президентский срок увеличился на два года, а также снято существовавшее возрастное ограничение для кандидатов в 70 лет.

В выборах также участвует рекордное для страны число кандидатов - девять.

В то же время ситуация в Туркменистане сейчас сложная из-за низких цен на газ. Оппозиционные СМИ сообщают об острой нехватке продовольствия, что нетипично для этой богатой энергоресурсами страны. Власти также не жалуют журналистов и пользователей интернета, сообщающих о длинных очередях в продуктовых магазинах.

Кто они - соперники президента?

Все три политические партии Туркменистана выдвинули своих кандидатов. Правящая Демократическая партия представлена нынешним президентом.

Аграрная партия выдвинула одного из своих активистов - Дурдугылыча Оразова, а Партия производителей и предпринимателей - банковского менеджера Бекмырата Аталиева.

Еще шесть кандидатов выдвинуты "инициативными группами". Эти группы создаются на временной основе, чтобы дать возможность кандидатам, не принадлежащим ни к каким партиям, участвовать в выборах. Двое из них являются заместителями губернаторов - Джуманазар Аннаев и Меретдурды Гурбанов, остальные - управляющие работники из химической, нефтяной и аграрной отраслей.

Их политические платформы практически идентичны, они поддерживают существующий внутренний и внешний курс страны.

Президент представил свою предвыборную платформу 25 декабря. Среди прочего, он пообещал развивать и диверсифицировать экономику, создать больше рабочих мест и улучшить качество образования и здравоохранения, однако не представил никаких конкретных цифр и сроков.

Кто может избираться?

Выдвигать свою кандидатуру на пост президента могут граждане страны старше 40 лет, хорошо владеющие туркменским языком и прожившие в стране не менее 15 лет.

Таким образом большинство оппозиционеров отстранены от выборов, поскольку живут за границей. Выборы считаются состоявшимися, если явка превысит 50%. Для победы нужно набрать более 50% голосов, в противном случае назначается второй тур.

Наблюдатели

За выборами наблюдают более 3200 местных наблюдателей, а также делегация из ОБСЕ, прибывшая в страну 31 января. По словам властей, у наблюдателей будет возможность свободно отслеживать все фазы избирательного процесса.