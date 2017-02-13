Главарь ИГИЛ аль-Багдади был ранен при авиаударе в Ираке, - арабский телеканал

CA-NEWS (CA) - Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был ранен во время авиаудара в Ираке, сообщает арабский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По данным издания, удар с воздуха был нанесен по западной части города Каим провинции Анбар, куда прибыл на съезд верхушки террористической группировки. Авиаудар был нанесен иракскими ВВС. Главарь получил «тяжелое ранение» и был доставлен на лечение в Сирию.

Авиаудары, по словам собеседника агентства, были нанесены на основе данных разведки. Помимо аль-Багдади, ранения также получили несколько других террористических лидеров.

По версии канала Alsumaria, удар по аль-Багдади нанесли самолеты международной коалиции во главе с США 12 февраля.

В декабре 2016 года Государственный департамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая может поспособствовать задержанию ​Абу-Бакра аль-Багдади до $25 млн. Ранее ведомство предлагала вознаграждение в размере $10 млн.