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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сейчас не самое подходящее время для вывода американских войск из Афганистана, - Замир Кабулов, спецпредставитель Путина по ИРА
CA-NEWS (CA) - замир кабулов Нынешний момент не самое подходящее время для вывода иностранных войск, в том числе американских, из Афганистана. Об этом в интервью ТАСС сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Ситуация с безопасностью в стране деградирует, а афганские силы национальной безопасности в силу целого комплекса причин неспособны самостоятельно противостоять вооруженной оппозиции. В этих условиях поспешный уход иностранных военнослужащих может иметь непредсказуемые последствия и уничтожит те минимальные позитивные итоги, которые были достигнуты за последние годы, отметил он.

Правительство национального единства Афганистана сформировано в результате длительных переговоров на основе вынужденного компромисса между ведущими политическими силами страны. При этом глава государства выбран из двух кандидатов, не сумевших демократическим путем определить победителя в двух турах президентских выборов. Несмотря на это, мы не ставим под сомнение легитимность нынешнего правительства и активно с ним сотрудничаем. Не является секретом и то, что основу экономики Афганистана сегодня составляют иностранные финансы. Это обстоятельство, естественно, сказывается на работе кабинета министров, функционирующего под "присмотром" спонсоров, но тезис о правительстве на "американских штыках" неприемлем. В любом случае нынешняя ситуация в управлении страной, лучше безвластия и анархии, - сказал Кабулов.

Что касаетя результатов и перспектив двусторонних переговоров правительства Афганистана и Движения талибов в Катаре, то лучше спросить у участников, - продолжил он. - Россия же приветствует любые попытки запуска внутриафганского диалога с целью продвижения идеи примирения и установления в Афганистане действительно прочного мира. Мы бы хотели, как уже заявляли ранее, чтобы правительство Афганистана со своими оппонентами, пусть даже вооруженными, договаривалось без крови и побыстрее выходило на приемлемые компромиссы. При этом понимаем, что запуск переговорного процесса и его ход будут сопровождаться серьезными трудностями, основная причина которых - глубокие различия в позициях противоборствующих сторон и их попытки предварить переговоры выполнением разного рода условий, зачастую сегодня невыполнимых, подчеркнул Кабулов.

Думаю, афганцам под силу самим без вмешательства иностранных посредников достичь соглашения о перемирии. Но если помощь США и Пакистана, а также других, в первую очередь, региональных государств поможет ускорить процесс нацпримирения и добиться реальных результатов на так называемом примиренческом треке, отказываться от нее нельзя. Тем более что у Вашингтона и Исламабада имеются определенные инструменты "принуждения" участников внутриафганского конфликта к диалогу. Со своей стороны, подтверждаем готовность всячески содействовать процессу нацпримирения. В этой связи активизировали свои усилия по поиску общерегионального подхода к афганскому урегулированию. Этому, в частности, будут посвящены предстоящие 15 февраля в Москве региональные консультации в шестистороннем формате (Россия - Афганистан - Китай - Пакистан - Иран - Индия), - заключил Кабулов.

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