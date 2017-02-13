Численность боевиков ИГИЛ в Афганистане составляет порядка 3,5 тыс. человек, - спецпредставитель Путина по ИРА

Деятельность ИГИЛ в Афганистане мы отмечаем с лета 2014 года. За этот период число активных сторонников группировки постоянно менялось. Сегодня численность боевиков ИГИЛ, по оценочным данным, составляет порядка 3,5 тыс. человек (с учетом сочувствующих и "спящих" ячеек группировки эта цифра может резко возрасти в несколько раз). В составе боевых отрядов ИГИЛ бывшие афганские талибы и иностранные боевики, в том числе арабы, пакистанцы, узбеки, таджики, а также выходцы с Северного Кавказа. Об этом в интервью ТАСС сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.Основные районы влияния - восточные провинции Нангархар и Кунар. Достаточно активно игиловцы действуют на юге и на севере Афганистана. В силу определенной привлекательности для части афганской молодежи лозунгов ИГИЛ и неплохого финансового обеспечения, нельзя исключать в обозримой перспективе роста числа боевиков ИГИЛ в стране и существенного возрастания их террористической активности, предположил Кабулов.

Большая часть территории ИРА контролируется правительством страны. Около 10% афганской территории находится под контролем вооруженной оппозиции. В части населенных пунктов трудно определить, в чьих руках находится реальная власть. Несмотря на предпринимаемые правительством усилия, переломить коренным образом ситуацию в свою пользу ему пока не удается. Более того, по американским данным, размер контролируемых правительством территорий медленно, но неуклонно сокращается, - отметил он.

По его словам, террористы черпают ресурсы для продолжения своей деятельности в доходах от наркопроизводства. К сожалению, пока это - "неиссякаемая чаша". Мировому сообществу необходимо наращивать борьбу с наркопроизводством и наркотрафиком внутри и вокруг Афганистана. Если эффективность борьбы с производством наркотиков со стороны силовых структур ИРА и поддерживающих их сил миссии НАТО не повысится, а пока она явно недостаточна, то нас неизбежно ожидает дальнейшее разрастание наркотической угрозы.