Численность боевиков ИГИЛ в Афганистане составляет порядка 3,5 тыс. человек, - спецпредставитель Путина по ИРА

- Азия и мир, политика
- 10:31, 13 февраля 2017
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Основные районы влияния - восточные провинции Нангархар и Кунар. Достаточно активно игиловцы действуют на юге и на севере Афганистана. В силу определенной привлекательности для части афганской молодежи лозунгов ИГИЛ и неплохого финансового обеспечения, нельзя исключать в обозримой перспективе роста числа боевиков ИГИЛ в стране и существенного возрастания их террористической активности, предположил Кабулов.
Большая часть территории ИРА контролируется правительством страны. Около 10% афганской территории находится под контролем вооруженной оппозиции. В части населенных пунктов трудно определить, в чьих руках находится реальная власть. Несмотря на предпринимаемые правительством усилия, переломить коренным образом ситуацию в свою пользу ему пока не удается. Более того, по американским данным, размер контролируемых правительством территорий медленно, но неуклонно сокращается, - отметил он.
По его словам, террористы черпают ресурсы для продолжения своей деятельности в доходах от наркопроизводства. К сожалению, пока это - "неиссякаемая чаша". Мировому сообществу необходимо наращивать борьбу с наркопроизводством и наркотрафиком внутри и вокруг Афганистана. Если эффективность борьбы с производством наркотиков со стороны силовых структур ИРА и поддерживающих их сил миссии НАТО не повысится, а пока она явно недостаточна, то нас неизбежно ожидает дальнейшее разрастание наркотической угрозы.
|кто есть кто
|Жакыбакунов Эркинбек Турсунбекович
декан факультета права и предпринимательства КГЮА
|Чокморов Суйменкул
народный артист СССР
|Уларбек Шаршеев
начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы