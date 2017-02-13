Главы МИД России и Монголии обсудят в Москве сотрудничество в многосторонних форматах

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня, 13 февраля переговоры с монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщает ТАСС, это первая поездка Мунх-Оргила в РФ после формирования нового правительства этой страны по итогам парламентских выборов в июне 2016 года.

Стороны, отметили на Смоленской площади, обсудят "состояние и перспективы дальнейшего развития российско- монгольских отношений в контексте реализации среднесрочной программы развития стратегического партнерства, подписанной в ходе визита в Улан-Батор главы МИД РФ Сергея Лаврова в апреле 2016 года".

Министры обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам, ключевым вопросам российско-монгольского взаимодействия в ведущих многосторонних форматах.

Приоритетное направление

Монгольское направление, подчеркивают в Москве, относится к числу приоритетных во внешней политике России. "Монголия - близкий сосед и один из ключевых партнеров нашей страны, - констатировали в министерстве. - Двусторонние связи опираются на многолетнюю общую историю дружбы и сотрудничества, тесное взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах, близость подходов к актуальным проблемам международной и региональной повестки дня".

В России удовлетворены динамикой политического диалога на всех уровнях, намерены содействовать его дальнейшему продвижению. В Москве отметили настрой нового правительства Монголии на активизацию всего комплекса двусторонних связей.

Экономика: новые проекты

Россия и Монголия, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, демонстрируют стремление к поиску эффективных форм и механизмов наращивания торгово-экономического сотрудничества, "потенциал которого задействован далеко не полностью". "Речь, в частности, идет о разработке новых совместных проектов в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей, - пояснили в МИД РФ. - Перспективы их практической реализации были предметно обсуждены в ходе 20-го заседания российско-монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Улан-Баторе в декабре 2016 года".

Особое значение, подчеркивают на Смоленской площади, приобретает взаимодействие в формате Монголия - ЕАЭС. "Стороны поддерживают усилия двусторонней Рабочей группы по контактам между ЕЭК и правительством Монголии, направленные на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки Монголии и ЕАЭС, а также возможного заключения соглашения о свободной торговле", - отметили в министерстве.

Многосторонние форматы

Важную роль играет формат Россия - Монголия - Китай. "Реализация Дорожной карты развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита ШОС 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай призвана обеспечить условия для углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.

Хорошие перспективы видятся в более активном подключении Улан-Батора к практическим направлениям работы Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в которой Монголия участвует в качестве наблюдателя.