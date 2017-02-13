В Астане проходят антитеррористические учения

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 13 февраля, на территории города Астаны проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий, сообщает пресс-служба акимата столицы

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом доносит до сведения жителей и гостей Астаны, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым действиям.

Важно проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием, не поддаваться панике.