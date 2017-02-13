Страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза

CA-NEWS (KZ) - Страны ЕАЭС предпримут шаги по обеспечению прямого авиасообщения между всеми столицами государств ЕАЭС, заявил в субботу, 11 февраля в Ереване министр транспорта России Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась в рамках шестого совещания руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

«На заседании был рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, обсуждены возможности реализации новых идей, нацеленных на отмену ограничений и объединение транспортного сообщения», - отметил Соколов.

По словам российского министра, намеченные программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей.

Со своей стороны Карапетян отметил, что Армения, как член ЕАЭС, придает особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. «Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами», - отметил он, добавив, что совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности экономик.

«Как государство-член ЕАЭС, мы придаем особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами. Совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик», - сказал армянский премьер.