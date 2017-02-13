РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза

CA-NEWS (KZ) - Страны ЕАЭС предпримут шаги по обеспечению прямого авиасообщения между всеми столицами государств ЕАЭС, заявил в субботу, 11 февраля в Ереване министр транспорта России Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась в рамках шестого совещания руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.

«На заседании был рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, обсуждены возможности реализации новых идей, нацеленных на отмену ограничений и объединение транспортного сообщения», - отметил Соколов.

По словам российского министра, намеченные программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей.

Со своей стороны Карапетян отметил, что Армения, как член ЕАЭС, придает особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. «Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами», - отметил он, добавив, что совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности экономик.

«Как государство-член ЕАЭС, мы придаем особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами. Совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик», - сказал армянский премьер.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Жакыбакунов Эркинбек Турсунбекович
декан факультета права и предпринимательства КГЮА
Чокморов Суйменкул
народный артист СССР
Уларбек Шаршеев
начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×