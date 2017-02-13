Следующее заседание по Сирии состоится в Астане 15-16 февраля
CA-NEWS (KZ) - 15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.
По сообщению стран-гарантов – России, Турции, Ирана, на встрече будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятий по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве, сообщает Sputnik-Казахстан.
На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей – представители США.
На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей – представители США.
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