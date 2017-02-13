Ученые из России и Франции изучат в 2017 году древние наскальные рисунки в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Ученые из России, Монголии и Франции планируют в этом году экспедицию в Монголию для изучения древних наскальных изображений, сообщил в пятницу, 10 февраля заместитель директора по научной работе Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.

"В июле я собираюсь выехать со своими монгольскими и французскими коллегами поработать в Монголии, мы работаем там над проблемой самого раннего пласта наскальных изображений, наскального искусства. Я подготовил ученицу, которая занимается тем, что может определять инструмент для нанесения того или иного рисунка, - от этого многое зависит. И мы хотим на ряде объектов Монголии, которые представляются очень древними, провести эти работы", - отметил Молодин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2015 году в Новосибирском государственном университете (НГУ) открылась "зеркальная" российско-французская лаборатория мультидисциплинарных исследований первобытного искусства Евразии. Французские ученые тогда предложили новую технологию 3D-визуализации археологических памятников и предметов древнего искусства. По словам Молодина, она позволила сибирским ученым открыть новые сюжеты, которые не были до этого известны, найти изображения, которые ранее не были видны.

В этом году Вячеслав Молодин стал лауреатом Демидовской премии за выдающиеся достижения в области археологии и изучения первобытной истории народов Сибири. Сегодня торжественная церемония награждения пройдет в резиденции губернатора Свердловской области. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, серебряную медаль с профилем учредителя премии, промышленника Павла Демидова и малахитовую шкатулку.

Эта премия считается одной из самых престижных неправительственных научных наград России и широко известна как в нашей стране, так и за рубежом. Учредил ее в 1832 году Павел Николаевич Демидов, представитель рода уральских промышленников, меценат. Ее присуждали до 1865 года включительно, с 1866 по 1992 годы премия не присуждалась. В 1993 году Международный Демидовский фонд возродил вручение Демидовских премий, за 23 года ее лауреатами стали 82 ученых.