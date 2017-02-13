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  13 февраля 2017
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Новая дорога в Самарканд через Казахстан откроется в ближайшие недели
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан намерены завершить до конца февраля все процедуры по запуску реконструированной дороги М-39, которая позволит узбекистанцам значительно сократить путь до Самарканда через территорию Казахстана. Об этом рассказал посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев, передает Podrobno.uz.

По словам посла, стороны уже закончили все необходимые внутригосударственные процедуры, определили пропускные посты, которые теперь для удобства граждан будут работать на этой дороге в круглосуточном режиме.

"Раньше посты действовали только днем, теперь два из них будут работать в круглосуточном режиме. Главное, что удалось облегчить механизм прохождения гражданами Узбекистана казахстанской границы. Так, например, штамповать паспорта не будут. Узбекистанцам при въезде нужно заполнить специальную миграционную карточку, это простой бланк, а при выезде — сдать его", — рассказал дипломат.

Миграционная карта будет доступна как для частных автовладельцев, пересекающих границу, так и для групп в автобусах. При этом с узбекистанцев при пересечении казахстанской границы не будут взиматься никакие сборы, то есть проезд будет абсолютно бесплатным.

"Мы запустим движение до конца февраля. Казахстан со своей стороны уже все процедуры завершил, теперь ждем, когда это сделает Узбекистан, и синхронно откроем движение по дороге. Это хороший шаг, он стимулирует туристический поток", — отметил Ерик Утембаев.

На сегодняшний день казахстанские автодорожники завершили первый этап реконструкции дороги, что позволит запустить ее в эксплуатацию. Однако на этом работа не будет завершена, в Казахстане утверждена специальная дорожная карта по доведению ее до самых высоких международных стандартов.

Напомним, что дорога М-39, проходящая через территорию Мактааральского района Казахстана, была закрыта в 2006 году.

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