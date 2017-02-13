Таджикистан открыл свои генконсульства в двух крупных городах России

- Генеральные консульства Таджикистана открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске. То этого в северной столице России был только почетный консул.

Генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге назначен экс-глава департамента информации МИД Таджикистана Давлатали Назризода, в Новосибирске консулом назначен - Шамсиддин Зарди, сообщили «АП» во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

В настоящее время решаются организационные вопросы по налаживанию работы генконсульств.

До открытия генконсульств в Санкт-Петербурге и Новосибирске, в России было только два консульства - Екатеринбурге, которое возглавляет Сафар Сафаров, и в Уфе, где консулом является Олимхон Шамсов.

С упразднением института почетного консула в Санкт-Петербурге, у таджикского МИД осталось два почетных консула - в Калининграде Солих Исоев, в Петрозаводске - Иномджон Ашрапов.

Почетным консулом в Санкт-Петербурге был Мухамадназир Мирзода.