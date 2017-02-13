Таджикистан открыл свои генконсульства в двух крупных городах России

- Таджикистан, политика
- 11:08, 13 февраля 2017
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Генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге назначен экс-глава департамента информации МИД Таджикистана Давлатали Назризода, в Новосибирске консулом назначен - Шамсиддин Зарди, сообщили «АП» во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.
В настоящее время решаются организационные вопросы по налаживанию работы генконсульств.
До открытия генконсульств в Санкт-Петербурге и Новосибирске, в России было только два консульства - Екатеринбурге, которое возглавляет Сафар Сафаров, и в Уфе, где консулом является Олимхон Шамсов.
С упразднением института почетного консула в Санкт-Петербурге, у таджикского МИД осталось два почетных консула - в Калининграде Солих Исоев, в Петрозаводске - Иномджон Ашрапов.
Почетным консулом в Санкт-Петербурге был Мухамадназир Мирзода.
|кто есть кто
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|Чокморов Суйменкул
народный артист СССР
|Уларбек Шаршеев
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