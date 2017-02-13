В Узбекистане все заправки UzGazOil переименуют в "Узбекнефтегаз"

- В Узбекистане стартовал процесс ребрендинга заправок компании UzGazOil. Теперь они будут называться "Узбекнефтегаз" и содержать фирменный логотип Национальной холдинговой компании (НХК). Об этом сообщают местные СМИ

Информация о процессе ребрендинга заправок появлялась еще около 5 лет назад. Тогда представители НХК "Узбекнефтегаз" заявляли о планах создания единой сети заправок по всей стране, где будут использоваться самые современные стандарты. Насколько теперь в лучшую сторону изменится работа бывших заправок UzGazOil покажет только время.

На сегодняшний день значительное число заправок в Ташкенте уже получили новые брендированные табло, названия и логотипы. Дело за малым – переделать в новый вид еще более чем 100 заправок UzGazOil, работающих по всей республике.

Напомним, что 2011 году 100% акций компании UzGazOil были переданы НХК "Узбекнефтегаз".

В Узбекистане в ближайшем будущем может появиться и еще одна брендированная сеть заправок от российской компании "Лукойл". На днях россияне раскрыли некоторые подробности о работе первой заправки, которая расположена в Ташкенте, возле бывшего Ташкентского механического завода (ТАПОиЧ).