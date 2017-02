В США прошла церемония «Грэмми»: в главных номинациях победила Адель (фото)

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 59-я церемония вручения престижных музыкальных премий «Грэмми», сообщает Reuters.

Диск британской певицы Адель «25» победил в номинации «Альбом года». За награду соперничали альбом американской певицы Бейонсе Lemonade, работа канадского рэпера Дрейка Views, последняя пластинка поп-звезды Джастина Бибера Purpose и альбом кантри-певца из США Стерджила Симпсона A Sailor's Guide to Earth.

Композиция Адель Hello получила награду и в номинации «Песня года». Она также взяла награду в номинации «Запись года» за свою композицию Hello. Пластинка Адель «25» была признана и лучшим поп-альбомом по итогам года. Кроме того, Адель получила награду в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за песню Hello.

Американский хип-хоп-артист Chance the Rapper (Ченс Рэпер) получил «Грэмми» как лучший новый исполнитель.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк стал обладателем премии в категории «Лучшая рэп-песня» за свою композицию Hotline Bling.

Диск американской певицы Бейонсе Lemonade назван «Лучшим альбомом в стиле урбан». Перед вручением награды Бейонсе, которая недавно объявила, что беременна двойней , исполнила две свои композиции с диска Lemonade.

«Лучшим альбомом в стиле ритм-н-блюз» назван диск Lalah Hathaway Live певицы Лалы Хэтэуэй. В номинации «Лучшая песня в стиле ритм-н-блюз» победу одержала композиция американского исполнителя Максвелла Lake by the Ocean. Награда в категории «Лучшее исполнение в стиле ритм-н-блюз» досталась Соланж Ноулз за ее трек Cranes in the Sky. Американцы Twenty One Pilots стали обладателями «Грэмми» в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за их трек Stressed Out.

Знаменитый британский исполнитель Дэвид Боуи, скончавшийся в январе прошлого года, получил в категории «Лучшая рок-песня» за композицию Blackstar с одноименного альбома.

Боуи также получил еще три награды - в номинациях «Лучший альтернативный альбом» (диск Blackstar), «Лучшее рок-исполнение» (песня Blackstar) и «Лучшая работа звукоинженера на неклассическом альбоме» (диск Blackstar).

Саундтрек к картине «Звёздные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: The Force Awakens, 2015) за авторством композитора Джона Уильямса получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа».

Исполненная Джастином Тимберлейком композиция «Can't Stop the Feeling!» к мультфильму «Тролли» (Trolls, 2016) удостоилась награды как «Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа».