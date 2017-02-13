РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В США прошла церемония «Грэмми»: в главных номинациях победила Адель (фото)

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 59-я церемония вручения престижных музыкальных премий «Грэмми», сообщает Reuters.

Диск британской певицы Адель «25» победил в номинации «Альбом года». За награду соперничали альбом американской певицы Бейонсе Lemonade, работа канадского рэпера Дрейка Views, последняя пластинка поп-звезды Джастина Бибера Purpose и альбом кантри-певца из США Стерджила Симпсона A Sailor's Guide to Earth.

Композиция Адель Hello получила награду и в номинации «Песня года». Она также взяла награду в номинации «Запись года» за свою композицию Hello. Пластинка Адель «25» была признана и лучшим поп-альбомом по итогам года. Кроме того, Адель получила награду в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за песню Hello.

Американский хип-хоп-артист Chance the Rapper (Ченс Рэпер) получил «Грэмми» как лучший новый исполнитель.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк стал обладателем премии в категории «Лучшая рэп-песня» за свою композицию Hotline Bling.

Диск американской певицы Бейонсе Lemonade назван «Лучшим альбомом в стиле урбан». Перед вручением награды Бейонсе, которая недавно объявила, что беременна двойней , исполнила две свои композиции с диска Lemonade.

«Лучшим альбомом в стиле ритм-н-блюз» назван диск Lalah Hathaway Live певицы Лалы Хэтэуэй. В номинации «Лучшая песня в стиле ритм-н-блюз» победу одержала композиция американского исполнителя Максвелла Lake by the Ocean. Награда в категории «Лучшее исполнение в стиле ритм-н-блюз» досталась Соланж Ноулз за ее трек Cranes in the Sky. Американцы Twenty One Pilots стали обладателями «Грэмми» в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за их трек Stressed Out.

Знаменитый британский исполнитель Дэвид Боуи, скончавшийся в январе прошлого года, получил в категории «Лучшая рок-песня» за композицию Blackstar с одноименного альбома.

Боуи также получил еще три награды - в номинациях «Лучший альтернативный альбом» (диск Blackstar), «Лучшее рок-исполнение» (песня Blackstar) и «Лучшая работа звукоинженера на неклассическом альбоме» (диск Blackstar).

Саундтрек к картине «Звёздные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: The Force Awakens, 2015) за авторством композитора Джона Уильямса получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа».

Исполненная Джастином Тимберлейком композиция «Can't Stop the Feeling!» к мультфильму «Тролли» (Trolls, 2016) удостоилась награды как «Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×