ООН: В ходе авиаударов НАТО в Афганистане погибли 18 человек, в основном женщины и дети

- ООН заявила в воскресенье, что в результате недавних воздушных ударов НАТО на юге Афганистана погибли, по меньшей мере, 18 мирных жителей, сообщает издание Khama Press со ссылкой на сообщение Альянса.

Удары, нанесенные в четверг и пятницу, были направлены против боевиков в Сангине – одном из районов провинции Гильменд, говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

«Из первоначального расследования МООНСА следует, что в результате воздушных ударов погибли не менее 18 мирных жителей, почти все они – женщины и дети», – говорится в заявлении, в котором также отмечается, что американские военные начали расследование инцидента.

В пятницу представитель американских военных подтвердил, что США совершали налеты на позиции Талибана в этом районе и изучают сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате воздушных ударов.

«Мы знаем о заявлениях о жертвах среди мирного населения, и воспринимаем каждое такое заявление очень серьезно», – подчеркнул представитель военных.

Губернатор Гильменда и военные командиры отвергают обвинения в жертвах среди мирного населения в Сангине (см.карту), настаивая на том, что удары наносились по позициям талибов. В результате операции было убито 60 талибов, утверждают они.

Исламистские мятежники развернули крупномасштабное наступление на Сангин две недели назад и захватили территории в центре района и вокруг него.

С тех пор афганские силовики при воздушной поддержке США пытаются их вытеснить. Обе стороны несут серьезные потери.

Большая часть Гильменда – крупнейшей провинции Афганистана, где выращивается мак – контролируется Талибаном. Правительство Афганистана полностью контролирует лишь столицу провинции Лашкаргах и несколько районных центров.

«Жители Гильменда испытывают большие страдания из-за конфликта в Афганистане. В 2016 году 891 мирный житель был убит или ранен. Это самый большой показатель в стране в 2016 году за пределами Кабула», – говорится в заявлении миссии.

МООНСА зафиксировала рекордное число пострадавших среди мирного населения в Афганистане в прошлом году – более 11400 человек, включая около 3500 погибших. Это на три процента больше, чем в 2015 году. При этом число жертв среди детей выросло на 24 процента.