В Казахстане уровень потребления алкоголя в год составил 11 литров на человека

- Уровень потребления алкоголя в Казахстане составил почти 11 литров в год на душу населения в 2015 году, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Выступая в понедельник на правительственном часе в мажилисе, министр отметил, что одними из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания.

"Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира по уровню потребления алкоголя, составленным в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, Казахстан занимает 34-е место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям потребление свыше восьми литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны", – сказал Касымов.

По его сведениям, в прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 13% и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75% их рост отличается в Мангистауской, на 50% – в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях, сообщает Sputnik-Казахстан.

В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений. В настоящее время в поле зрения полиции находятся почти 71 тысяча алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних, проинформировал Касымов.



В прошлом году в общественных местах задержано в пьяном виде свыше 193 тысячи человек, это на 3% больше, чем в 2015 году. Сейчас в стране функционирует 30 центров временной адаптации и детоксикации, которые раньше назывались медицинскими вытрезвителями, на 615 койко-мест. Эти центры находятся в ведении министерства здравоохранения.

"Этого явно недостаточно. Полагаю, что их сеть в стране должна быть расширена, но предложение министерства не находит поддержки ни в министерстве здравоохранения, ни в акиматах", – сказал глава МВД. Касымов считает, что также в Казахстане недостаточно наркологических организаций для принудительного лечения лиц, больных алкоголизмом. Сейчас насчитывается 22 такие организации на 2470 койко-мест.

"Практика убедительно показывает, что необходимо открытие дополнительно еще 11 наркоучреждений в таких областях, как Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская и Кызылорда. В прошлом году из 5,3 тысяч лиц, направленных в эти организации, более 1 тысячи человек не прошли принудительное лечение только по причине отсутствия в них койко-мест", – сказал министр.

Он отметил, что достаточно сложной остается сама процедура направления лица на принудительное лечение от алкоголизма.

"Наш участковый инспектор вынужден тратить на оформление одного человека в среднем не менее 12-15 суток, при этом имеются другие чисто медицинские проблемы. К состоянию здоровья принимаемых пациентов наркологи применяют чрезмерно завышенные требования. Направляемые нами лица не должны страдать побочными болезнями, кроме как алкоголизм. То есть мы должны направлять туда только здоровых людей", – возмутился министр.

В этой связи МВД намерено совместно с министерством здравоохранения пересмотреть отдельные нормы закона о принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, заключил Касымов.