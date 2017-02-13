В Казахстане уровень потребления алкоголя в год составил 11 литров на человека

Выступая в понедельник на правительственном часе в мажилисе, министр отметил, что одними из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания.
"Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира по уровню потребления алкоголя, составленным в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, Казахстан занимает 34-е место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям потребление свыше восьми литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны", – сказал Касымов.
По его сведениям, в прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 13% и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75% их рост отличается в Мангистауской, на 50% – в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях, сообщает Sputnik-Казахстан.
В прошлом году в общественных местах задержано в пьяном виде свыше 193 тысячи человек, это на 3% больше, чем в 2015 году. Сейчас в стране функционирует 30 центров временной адаптации и детоксикации, которые раньше назывались медицинскими вытрезвителями, на 615 койко-мест. Эти центры находятся в ведении министерства здравоохранения.
"Наш участковый инспектор вынужден тратить на оформление одного человека в среднем не менее 12-15 суток, при этом имеются другие чисто медицинские проблемы. К состоянию здоровья принимаемых пациентов наркологи применяют чрезмерно завышенные требования. Направляемые нами лица не должны страдать побочными болезнями, кроме как алкоголизм. То есть мы должны направлять туда только здоровых людей", – возмутился министр.
В этой связи МВД намерено совместно с министерством здравоохранения пересмотреть отдельные нормы закона о принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, заключил Касымов.
|кто есть кто
|Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
|Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
|Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР