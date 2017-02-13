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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Конкуренты» президента Туркменистана проходят отбор в администрации, и в конечном итоге утверждает их сам Бердымухамедов, - оппозиционный политик

CA-NEWS (TM) - В Туркмении 12 февраля прошли президентские выборы. В третий раз на пост президента страны баллотируется Гурбангулы Бердымухамедов. Формально - это альтернативные выборы. Первые, внеочередные, выборы главы государства состоялись в 2007 году, после смерти Сапармурата Ниязова. Тогда Бердымухамедов - вице-премьер при Туркменбаши - победил пятерых "конкурентов", набрав более 89 процентов голосов, говорится в материале Deutsche Welle.

Семеро против одного

В 2012 году, заменив программу развития республики "21 век - золотое столетие туркмен" своего предшественника на собственную концепцию "эпохи Великого возрождения", Гурбангулы Бердымухамедов вышел на выборы против семи других кандидатов. Эти семеро не набрали против одного и трех процентов голосов.

На нынешних выборах у Бердымухамедова уже восемь конкурентов, утвержденных ЦИК в качестве официальных кандидатов в президенты. Между тем политическая оппозиция, действующая в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют. Следует ли при таком раскладе ждать от этих выборов неожиданностей?

Вряд ли, считает лидер Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов. По его словам, "конкуренты" президента проходят отбор в его администрации, и в конечном итоге их утверждает он сам.

"Тут особых изменений по сравнению с прошлыми годами нет, несмотря на количественный рост. На все выборы, включая эти, распространяется единый стандарт: обязательно должен быть представитель каждого велаята (области) и Ашхабада", - поясняет Ханамов.

Плюс к этому кандидаты от партий, которых сейчас стало номинально три - к созданной в 1991 году Демократической партии в 2012 году добавился Союз промышленников и предпринимателей, а в 2014-м - Аграрная партия. "Соответственно, теперь есть по одной кандидатуре от каждой из этих партий, причем от Демпартии идет сам президент", - продолжает он и указывает на то, что единого кандидата от каждой из партий ни на каких праймеризах не выбирают - "спускается одна кандидатура, и все".

Незаметные конкуренты

Конкуренты Гурбангулы Бердымухамедова, чаще всего - это люди малоизвестные в стране, чиновники среднего звена, подчеркивает в интервью DW Ханамов. Например, на этих выборах двое из кандидатов - заместители хякимов (глав областных администраций), есть директора НПЗ и химического предприятия, есть председатель правления банка, и так далее.

"При "назначении" кандидатов в первую очередь играют роль два соображения - это лояльность Бердымухамедову и "незаметность" кандидата. Характерно, что эти "конкуренты" голосуют не за себя, а за действующего президента. Как именно на этот раз их подбирали в администрации, мне не очень известно", - рассказывает оппозиционный политик.

По его словам, есть два варианта. "На тех или иных мероприятиях республиканского масштаба администрация президента среди участников подбирает людей для выступлений и обращает внимание на то, как те себя поведут. По прошествии определенного времени, если человек приглянется, его могут выставить на выборы в качестве "конкурента" президенту. А если в том или ином велаяте не окажется такого человека, то местная администрация должна сама предложить несколько вариантов, которые и в МНБ, и в администрации проверят, а точку поставит в выборе сам президент", - рассказал собеседник DW.

Предвыборная агитация c "подтекстом"

Что касается такого атрибута выборов, как предвыборная гонка, то ее, как и прежде - в 2007 и в 2012, не наблюдается. Нет предвыборных штабов кандидатов, нет публичных дебатов. Программы "конкурентов" главы Туркмении, как правило, представляют собой планы развития именно той сферы, в которой они работают. Они не содержат критики политического курса действующего президента и не озвучивают социальных проблем. Зато все они констатируют грандиозное экономическое и политическое развитие Туркмении за последние 25 лет, то есть за годы правления сначала Ниязова, а затем "главного кандидата" Бердымухамедова.

Сам Бердымухамедов формально отказался от телеэфира в пользу других претендентов на пост президента. Однако на деле туркменское телевидение ежедневно показывает репортажи о встречах главы государства с работниками заводов, военными, спортсменами, студентами; о том, как его приветствуют пламенными речами, цветами, танцами и песнями; о том, как он дарит чабанам телевизоры, рабочим завода - путевки на море, а женщинам обещает подарки к 8 марта. В ответ они клянутся отдать ему свои голоса на выборах. Ни одна газета в Туркмении на время предвыборной агитации не отказалась от ежедневной практики украшать первую полосу портретом действующего президента.

Уважаемый президент

По свидетельствам иногородних студентов, обучающихся в вузах Ашхабада и проживающих в студенческих общежитиях, им запретили уезжать домой в те выходные, которые приходятся на день выборов. Голосовать они будут по месту временной прописки в столице. Кураторы проводят с учащимися встречи, на которых подчеркивают, что явка на выборы должна быть стопроцентной и организованной.

Как сообщил на условии анонимности один из источников DW, на днях преподаватель туркменского Государственного университета, разъясняя студентам, где находится их участок для голосования, буквально сказал: "Там мы будем голосовать за нашего уважаемого президента".

На госпредприятиях проходят планерки, приуроченные к выборам. Сотрудникам некоторых государственных учреждений начальство напрямую говорит, что достойнее, чем уважаемый президент, кандидатов нет. Избирательные участки для досрочного голосования заранее открылись по всей республике. Каждый участок украшают портреты Гурбангулы Бердымухамедова: на коне, на трибуне, на тракторе, с семьей.

А информационное агентство "Альтернативные новости Туркменистана" сообщает, что работники участковых избирательных комиссий обходят жителей для вручения им приглашения на выборы.

Агитация ведется и за пределами республики. Вот один из примеров. Как рассказала DW туркменская гражданка, которая живет в Стамбуле, ей позвонил молодой сотрудник консульства, вежливо пригласил "прийти на выборы "нашего президента" и попросил передать приглашение другим туркменам, живущим в Стамбуле".

Тем не менее, несмотря на агитацию властей, интерес к выборам у населения, судя по сведениям, приходящим из республики, низок. В частности, среди тех граждан Туркмении, которых DW нашла возможность спросить об этом, многие ответили, что голосовать не станут, потому что уверены, что результат предопределен в пользу "главного кандидата".

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