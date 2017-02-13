В Монголии стартовал эксперимент по производству сухого молока

CA-NEWS (MNG) - Монголия 40% своего внутреннего потребления молока обеспечивает за счет импорта молочных продуктов. Для достижения 100-процентного обеспечения потребности в молочных продуктах своими внутренними ресурсами в сомонах четырех аймаков (административно-территориальная единица) началась экспериментальное производство сухого молока по японской технологии, сообщает Монцамэ.

По статическим данным, население Монголии потребляет около 200 млн. литров молока в год, из которых 20% обеспечивает отечественные фермеры, а оставшиеся проценты - импортом.

С первого января этого года по всей стране стартовала первая кампания по увеличению объема производства мяса и молока. В рамках этой акции из Японии будут импортированы 60 единиц оборудования для сушки жидкого молока. В связи этим, Минсельхоз проводит соответствующее технологическое обучение в регионах.

В рамках соглашения с японской компанией «Pirsai» в первую очередь первая партия 60 единиц оборудования будет поставлена для тестирования, с осуществлением поставки следующих партий количество единиц оборудования увеличится до 1000 штук. Данное оборудование способно переработать за смену 240-600 литров молока в зависимости от местных поставок молока.

Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат принял участие во встрече, на которой компания «Монголиан Драй Милк» представила новые виды миниустановок по выпуску сухого молока.

«Несмотря на то, что мы имеем более 60 млн. поголовья скота, до сих пор, большую часть потребности в молочных продуктах мы закупаем из-за рубежа. Возникает необходимость внедрения такого рода технологии, которая позволит заменить натуральное молоко сухим. За счет полного удовлетворения внутреннего потребления появится возможность стабилизировать рыночные цены на молочные продукты и увеличить доходы скотоводов и жителей регионов. Кроме того, мы планируем в дальнейшем экспортировать отечественные молочные продукты. С внедрением этого оборудования в производство в период с 2017 по 2025 годы, мы ожидаем, что появятся 6000-8000 новых рабочих мест», - отметил глава правительства на встрече.