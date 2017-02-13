Главред газеты "Трибуна" Жанболат Мамай, подозреваемый в отмывании денег экс-главы БТА-Банка, арестован на 2 месяца

О задержании Мамая в качестве пособника бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова стало известно 10 февраля. По заявлению антикоррупционного ведомства, Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна", пишет Sputnik-Казахстан.
Ранее Генпроркуратура РК распространила официальное заявление, в котором сообщала, что за совершение многочисленных преступлений Аблязов и его сообщники преследуются не только Казахстаном и Российской Федерацией, но и рядом европейских государств, в том числе Украиной и Швейцарией, а в Великобритании он осужден на 22 месяца лишения свободы.
В ведомстве также отмечали, что казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 млрд долларов.
Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. Каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге.
|кто есть кто
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заместитель министра транспорта и дорог КР
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заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
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заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР