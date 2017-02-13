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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гурбангулы Бердымухамедов в третий раз избран президентом Туркменистана, набрав 97,69% голосов

CA-NEWS (TM) - Лидер Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедов был в третий раз избран президентом страны, получив 97,69% голосов избирателей, сообщила Центральная комиссия по выборам ипроведению референдумов в понедельник, передает Reuters.

«Ссылаясь на предварительные результаты, сообщаем, что кандидат, выдвинутый Демократической партией Туркменистана, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов набрал 3 067 924 голоса, что составляет 97,69% голосов избирателей, и победил на выборах президента Туркменистана. Заключительная информация, в отведенном законом сроке, будет доведена до сведения населения через СМИ», - сказал глава туркменского ЦИК.

На завершившихся в Туркменистане выборах президента проголосовало 97,27% избирателей, сообщает Центризбирком страны. Данные приводятся по состоянию на 19.00 часов (по местному времени — ред.), когда по всей стране закрылись избирательные участки.

Из 3 228 866 избирателей в голосовании приняли участие 3 140 865 человек, проголосовавших на 2587 избирательных участках, 39 из которых находились за рубежом при дипмиссиях Туркменистана.

По закону, Центризбирком Туркменистана на основании протоколов избирательных комиссий велаята (области), этрапа (района), города, окружной избирательной комиссии, не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.

На предстоящие 12 февраля выборы главы государства официальную регистрацию получили 9 кандидатов.

В числе кандидатов: от Демократической партии – действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев и от Аграрной партии – председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Помимо партий, кандидатов в президенты выдвинули инициативные группы граждан. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, гендиректор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

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Комментарии (3)
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Нет аватара
4141
14:43, 13 февраля 2017
...остальные 2,31 % населения посадили в тюрьму или вовсе пропали безвести
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erkin83
13:37, 13 февраля 2017
нормально че... чего ожидали то?
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Chingizbek
13:35, 13 февраля 2017
97% стыдно товарищ Бердымухамедов, стыдно!
кто есть кто
Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
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