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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава минэкономики Казахстана похитил более $3 млн - Нацбюро по противодействию коррупции
CA-NEWS (KZ) -

Экс-глава министерства нациольной экономики Куандык Бишимбаев похитил $3 млн 115 тысяч, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

По данным ведомства, Бишимбаев похитил данные денежные средства при строительстве стекольного завода в Кызылорде, будучи главой АО "НУХ Байтерек".

"Председатель Правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению $3 млн 115 тысяч при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж", - сообщается в распространенной информации. 

Как уточнили в пресс-службе, в преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

"Из указанной суммы Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С. В отношении Исабек Ж., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д. с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование", - также добавили в пресс-службе Нацбюро.

О задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года. Как заявили в Нацбюро, экс-министр был задержан "по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору". Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны.

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Комментарии (1)
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tusha
13:08, 13 февраля 2017
такой молодой, а уже - вор! во, казахия дает!
кто есть кто
Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
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