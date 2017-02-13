Население Таджикистана к 2030 году достигнет 11,5 млн - Нацстратегия развития республики

- Население Таджикистана будет неуклонно расти, и в период до 2030 года численность населения страны может достигнуть 11,5 млн. человек. Об этом говорится в Национальной стратегии развития (НСР) страны до 2030 года, сообщает Авеста.

Согласно документу, ожидаемый рост численности населения трудоспособного возраста в республике представляет возможности для ускорения экономического роста.

Основную массу населения (около 60%) будет составлять трудоспособное население (от 15 до 64 лет), что станет локомотивом экономического роста, но только в том случае, если будет обеспечен достаточно высокий квалификационный трудовой потенциал.

«Многие азиатские страны, правильно воспользовавшиеся сложившейся ситуацией, вышли на новый виток развития и если Таджикистан не предпримет определенных усилий, «демографическое окно возможностей» превратится в «окно демографической угрозы» — отмечается в документе.

Согласно нему (документу) доля молодого населения до 20 лет в 2015 году в стране достигла 45%. Эта категория составит костяк трудоспособного населения в 2030 году.

По мнению разработчиков стратегии, «Демографическое окно» будет оказывать благоприятное воздействие, как на социально-экономическое развитие страны в целом, так и на уровень благосостояния и возможностей конкретных семей.

Важным условием развития становится снижение смертности и рост продолжительности жизни, обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, снижение рисков и угроз людских потерь, смертности от управляемых причин.

Напомним, осенью 2016 года правительство Таджикистана утвердило прогноз, согласно которому население Таджикистана к 2019 году достигнет свыше 9,2 млн. человек.

Отмечалось, что правительство республики будет ориентироваться на данный прогноз и регулировать свою деятельность согласно этим данным.

По статистическим данным, на начало октября 2016 года численность населения Таджикистана составляла около 8,6 млн. человек.

За последний год численность населения страны увеличилось на 200 тыс. человек, тогда, как в прошлые годы этот показатель составлял порядка 150 тыс.

Что касается соотношения мужчин и женщин, то 4 млн. 329 млн. населения страны составляют мужчины и 4 млн. 222 тыс. – женщины.

По итогам переписи населения 2010 года численность населения республики составляло 7 млн. 417 тыс.