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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменский Красный Полумесяц, глава которого сестра президента, будут содержать за счет населения

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане с февраля месяца большинство работающих будут обязаны ежемесячно перечислять по 15 манат ($4,30) в Национальное общество Красного Полумесяца страны (НОКПТ), сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на ряд учреждений бюджетной сферы, в частности в СЭС Туркменабада и в школах №2 и №14 города Мары.

По данным издания, в этих и во многих других организациях и учреждениях работников заставили писать заявления, о согласии добровольно перечислять в общество Красного Полумесяца указанную сумму.

Ранее НОКПТ спонсировали такие компании, как «Полимекс», «Драгон Ойл», «Буиг туркмен», «Петронас» и ряд других. Некоторые из них уже свернули или значительно сократили свое участие в проектах в Туркменистане.

Исполнительным директором Национального общества Красного Полумесяца является Гульнабат Довлетова – родная сестра действующего президента страны.

Также сообщается, что кроме этих 15 манат ($4,30) бюджетников хотят обязать платить ежемесячные взносы в некий экологический фонд в размере 10 манат ($2,8). Но подтвердить и выяснить подробности пока не удалось.

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