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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Крупнейшая дамба в США оказалась под угрозой прорыва (видео)

CA-NEWS (CA) - Власти Калифорнии призвали жителей севера штата покинуть район вблизи Оровилльской плотины из-за повреждения аварийного водосброса на 230-метровой дамбе. Как сообщает Би-би-си, существует угроза затопления в районе самой высокой дамбы в США.

Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои дома.

После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса.

Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться вышел уровня плотины, что грозит неконтролируемым перетоком воды через кромку плотины.

За 50-летнию историю Оровилльской плотины, самой высокой в США (230 метров), эвакуация местных жителей предлагается впервые. В сообщении шерифа одноименного города Оровилль специально подчеркивается, что это не учения, а реальная чрезвычайная ситуация.

Всем 16 тысячам жителям настоятельно рекомендовано покинуть город и отъехать от него подальше на север.

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