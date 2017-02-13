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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия поддерживает «Талибан», - командующий силами международной коалиции в Афганистане
CA-NEWS (CA) - николсон Незадолго до подведения итогов предвыборной гонки в США в ноябре прошлого года командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что для победы над «талибами» нужно сохранить иностранное военное присутствие в стране, и «продолжить нынешнюю стратегию». Численность сегодняшнего иностранного контингента – 13 000 человек, из которых 9 800 составляют американские военнослужащие – Николсон считает недостаточной.

В интервью для Афганской службы «Голоса Америки» генерал подтвердил, что, по его информации, боевики радикального движения «Талибан» пользуются поддержкой Москвы, а Россия и Иран пытаются проводить в Афганистане согласованную политику.

- Вы публично заявили (выступая на слушаниях в сенате США), что Россия поддерживает «Талибан», движение, связанное с «Аль-Кайдой». Получается, что Россия опосредованно поддерживает терроризм?

- Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать «Талибан». Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что поддерживая «Талибан», они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов.

Мы все знаем о связях «Талибана» с «Аль-Кайдой», так что я удивлен тем, что Россия оказывает помощь организации, связанной с терроризмом и вовлеченной в распространение наркотиков.

- Вы также заявили, что Иран поставляет оружие и «Талибану», и шиитским группировкам. Означает ли это, что Иран и Россия проводят одну и ту же политику в Афганистане?

- Я не буду обсуждать данные, полученные разведслужбами, с журналистами, но считаю, что они действительно оказывают поддержку этим группам.

- Когда вы говорите о передаче оружия боевикам «Талибана», то могли бы уточнить, о какой части Афганистана идет речь?

провинции афганистана - Мы считаем, что это происходит в провинции Фарах. Оружие действующим там отрядам талибов поставил Иран. Мы видим, что иранское влияние распространяется на западные провинции Афганистана и даже до Герата.

- На специальную конференцию, которая пройдет в Москве в середине февраля, были приглашены представители Пакистана, Китая, Ирана и даже Индии, не считая афганскую делегацию. В то же время представителей США не пригласили. Что вы думаете об этом?

- Мы считаем, что и мирным процессом, и процессом восстановления в Афганистане должны заниматься афганцы, а не иностранные представители… Когда иностранные «игроки», включая Москву, решают провести переговоры...это обнадеживает, но это очень запоздалая инициатива, и афганцы не будут играть в этих переговорах главную роль.

- Выступая в Сенате, вы сказали, что поддерживаете идею об отправке дополнительных сил в Афганистан.

- Дополнительный воинский контингент будет выполнять функции советников. Мы завершили свою боевую миссию в конце 2014 года. Сейчас наши советники работают с высшим командованием (в Афганистане), но мы бы хотели расширить эту практику до уровня бригад. Так что дополнительные военнослужащие будут выполнять функцию советников в бригадах афганской армии по всей стране.

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