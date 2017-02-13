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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии передал 49% горнообогатительного комбината «Эрдэнэт» в собственность государства

CA-NEWS (MNG) - На пленарном заседании сессии парламента Монголии был рассмотрен вопрос, связанный с покупкой 49 процентов горнообогатительного комбината «Эрдэнэт», и принято решение об обеспечении их передачи государству, сообщает портал Gogo.

В этот же день данный вопрос был рассмотрен на заседании посткомитета парламента по юстиции и большинством голосов членов парламента было решено обеспечить передачу в собственность государства 49% предприятия «Эрдэнэт».

Парламентарии большинством голосов парламентариев было принято решение, подтверждающее решение посткомитета.

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