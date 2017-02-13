Миссия ШОС не зафиксировала нарушений на выборах президента в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркмении прошли открыто, никаких нарушений зафиксировано не было, говорится в заявлении миссии ШОС.

«Никаких нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов, не зафиксировано», - цитирует слова представителя организации ТАСС.

«Мы осуществляли миссию с 8 по 12 февраля, - продолжил он. - Действия членов Избиркома можно оценить как квалифицированные. Выборы прошли спокойно и при высокой явке».

При этом представитель ШОС отметил, что в целом в Туркмении «постарались обеспечить максимальную гласность, открытость, прозрачность и демократичность» избирательного процесса.

По последним данным туркменского ЦИК, за кандидата от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедова отдано 97,69% голосов. При этом в Центризбиркоме пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились между другими восемью кандидатами.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.