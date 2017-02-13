РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Миссия ШОС не зафиксировала нарушений на выборах президента в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркмении прошли открыто, никаких нарушений зафиксировано не было, говорится в заявлении миссии ШОС.

«Никаких нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов, не зафиксировано», - цитирует слова представителя организации ТАСС.

«Мы осуществляли миссию с 8 по 12 февраля, - продолжил он. - Действия членов Избиркома можно оценить как квалифицированные. Выборы прошли спокойно и при высокой явке».

При этом представитель ШОС отметил, что в целом в Туркмении «постарались обеспечить максимальную гласность, открытость, прозрачность и демократичность» избирательного процесса.

По последним данным туркменского ЦИК, за кандидата от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедова отдано 97,69% голосов. При этом в Центризбиркоме пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились между другими восемью кандидатами.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Новости по теме:

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
tusha
14:31, 13 февраля 2017
как всегда................................
кто есть кто
Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×