Доллар упал ниже 58 рублей впервые с середины 2015 года

- Курс доллара сегодня при открытии торгов на Московской бирже понизился на 48 копеек и составил по состоянию на 10:12 мск 57,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Таким образом, американская валюта опустилась ниже отметки в 58 рублей впервые с 24 июля 2015 года. Курс евро также снизился на 21 копейку, до 61,73 рубля. При этом на лондонской бирже ICE цена апрельских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,09 процента, до 56,65 доллара за баррель.

По мнению экспертов, укрепление российской валюты связано с началом нового налогового периода и сезона отчетности российских компаний за 2016 год. Также на российскую валюту сработает позитивный отчет ОПЕК за январь, - считают аналитики.