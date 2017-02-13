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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Итоги голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании Ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», - приводит пресс-служба текст телеграммы российского президента.

Как сообщается, Путин также высоко оценил вклад Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

По последним данным туркменского ЦИК, за кандидата от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедова отдано 97,69% голосов. При этом в Центризбиркоме пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились между другими восемью кандидатами.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

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