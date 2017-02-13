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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Наблюдатели СНГ заявили об отсутствии нарушений на президентских выборах в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, отмечает миссия международных наблюдателей от СНГ.

«Делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты Ильясом Умахановым в качестве международных наблюдателей от СНГ посетила Туркменистан для наблюдения за проведением президентских выборов. По итогам работы как российские, так и большинство зарубежных международных наблюдателей сошлись во мнении, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, организованно и ответственно», - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

По последним данным туркменского ЦИК, за кандидата от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедова отдано 97,69% голосов. При этом в Центризбиркоме пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились между другими восемью кандидатами.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

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Комментарии (1)
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tusha
14:33, 13 февраля 2017
как всегда - все окей...............
кто есть кто
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
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