Наблюдатели СНГ заявили об отсутствии нарушений на президентских выборах в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, отмечает миссия международных наблюдателей от СНГ.

«Делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты Ильясом Умахановым в качестве международных наблюдателей от СНГ посетила Туркменистан для наблюдения за проведением президентских выборов. По итогам работы как российские, так и большинство зарубежных международных наблюдателей сошлись во мнении, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, организованно и ответственно», - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

По последним данным туркменского ЦИК, за кандидата от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедова отдано 97,69% голосов. При этом в Центризбиркоме пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились между другими восемью кандидатами.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.