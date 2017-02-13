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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Калининграде сожгли 15 килограммов курта из Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В Калининградской области уничтожили партию курта весом 15 кг, ввозимую в регион авиапассажиром из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Партия сухого кисломолочного продукта была обнаружена в ручной клади и багаже авиапассажира в аэропорту «Храброво».

На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Ввезенная продукция уничтожена путем сжигания.

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Комментарии (1)
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Jastik70
16:49, 13 февраля 2017
Уничтожили 15 кг творога и довольныееее! Будто перекрыли крупный наркотрафик.
кто есть кто
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
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