В Калининграде сожгли 15 килограммов курта из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 15:15, 13 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Калининградской области уничтожили партию курта весом 15 кг, ввозимую в регион авиапассажиром из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.
Партия сухого кисломолочного продукта была обнаружена в ручной клади и багаже авиапассажира в аэропорту «Храброво».
На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Ввезенная продукция уничтожена путем сжигания.
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