В Ташкенте откроется учебно-практический текстильный технопарк стоимостью $15 млн

- Узбекистан, общество
- 15:53, 13 февраля 2017
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- Обновлено: 15:54, 13 февраля 2017
На создание технопарка привлекается грант правительства Республики Корея на сумму $15 млн, сообщает "Норма".
Завершить строительство технопарка и оснащения его необходимым научно-лабораторным оборудованием, приборами, мебелью и оргтехникой с учетом рекомендации корейской стороны планируется в 2018 году.
Основными задачами новой свободной зоны станут организация обучения студентов и молодых ученых методике и практике проведения прикладных научных исследований в текстильной, швейно-трикотажной, красильно-отделочной и дизайнерской сферах посредством организации проведения лекций, семинаров и практических занятий с участием зарубежных преподавателей и ученых-исследователей. А также проведение научных исследований в области материаловедения, красильно-отделочного производства, создания нового дизайна тканей и одежды, в том числе с использованием передовых информационно-коммуникационных, энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Строительство оснащение объекта технологическим оборудованием, обучение и прочие расходы будут финансироваться за счет средств безвозмездного технического содействия правительства Республики Корея.
Как отмечено в документе, иностранные педагогические и научные работники, привлекаемые для работы в технопарке, определяются корейской стороной. При этом размеры зарплаты педагогических и научных работников, привлекаемых из-за рубежа, утверждаются Попечительским советом на уровне ставок университетов Кореи и выплачиваются в свободно конвертируемой валюте.
|кто есть кто
|Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
|Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
|Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР