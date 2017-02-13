В Ташкенте откроется учебно-практический текстильный технопарк стоимостью $15 млн

- Постановлением президента Узбекистана от 7 февраля текущего года в стране будет создан Учебно-практический текстильный технопарк при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности с привлечением безвозмездного содействия правительства Республики Корея.

На создание технопарка привлекается грант правительства Республики Корея на сумму $15 млн, сообщает "Норма".

Завершить строительство технопарка и оснащения его необходимым научно-лабораторным оборудованием, приборами, мебелью и оргтехникой с учетом рекомендации корейской стороны планируется в 2018 году.

Основными задачами новой свободной зоны станут организация обучения студентов и молодых ученых методике и практике проведения прикладных научных исследований в текстильной, швейно-трикотажной, красильно-отделочной и дизайнерской сферах посредством организации проведения лекций, семинаров и практических занятий с участием зарубежных преподавателей и ученых-исследователей. А также проведение научных исследований в области материаловедения, красильно-отделочного производства, создания нового дизайна тканей и одежды, в том числе с использованием передовых информационно-коммуникационных, энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Строительство оснащение объекта технологическим оборудованием, обучение и прочие расходы будут финансироваться за счет средств безвозмездного технического содействия правительства Республики Корея.

Как отмечено в документе, иностранные педагогические и научные работники, привлекаемые для работы в технопарке, определяются корейской стороной. При этом размеры зарплаты педагогических и научных работников, привлекаемых из-за рубежа, утверждаются Попечительским советом на уровне ставок университетов Кореи и выплачиваются в свободно конвертируемой валюте.