«Газпром» одобрил вложения в капитал Северного потока-2 в размере 1,4 млрд евро
- Азия и мир, новости компаний
- 16:06, 13 февраля 2017
- Просмотров: 100
CA-NEWS (CA) - Российский «Газпром» в течение 2017 года увеличит уставный капитал в операторе газопровода Северный поток-2 на 1,425 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение концерна в понедельник.
«Газпром» выкупит допэмиссию акций Северного потока-2, сохранив долю в 100%, следует из решения совета директоров компании.
Газпром оформил на себя 100% проекта Северный поток-2, после того как Польша заблокировала первоначальную схему участия европейских партнёров в капитале оператора газопровода в Германию по дну Балтийского моря.
Свои инвестиции в проект в этом году «Газпром» оценивал в 1,5 миллиарда евро.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
|Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
|Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР