«Газпром» одобрил вложения в капитал Северного потока-2 в размере 1,4 млрд евро

CA-NEWS (CA) - Российский «Газпром» в течение 2017 года увеличит уставный капитал в операторе газопровода Северный поток-2 на 1,425 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение концерна в понедельник.

«Газпром» выкупит допэмиссию акций Северного потока-2, сохранив долю в 100%, следует из решения совета директоров компании.

Газпром оформил на себя 100% проекта Северный поток-2, после того как Польша заблокировала первоначальную схему участия европейских партнёров в капитале оператора газопровода в Германию по дну Балтийского моря.

Свои инвестиции в проект в этом году «Газпром» оценивал в 1,5 миллиарда евро.