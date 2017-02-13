РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
«Газпром» одобрил вложения в капитал Северного потока-2 в размере 1,4 млрд евро

CA-NEWS (CA) - Российский «Газпром» в течение 2017 года увеличит уставный капитал в операторе газопровода Северный поток-2 на 1,425 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение концерна в понедельник.

«Газпром» выкупит допэмиссию акций Северного потока-2, сохранив долю в 100%, следует из решения совета директоров компании.

Газпром оформил на себя 100% проекта Северный поток-2, после того как Польша заблокировала первоначальную схему участия европейских партнёров в капитале оператора газопровода в Германию по дну Балтийского моря.

Свои инвестиции в проект в этом году «Газпром» оценивал в 1,5 миллиарда евро.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Жусубалиев Азимкан Ильясович
заместитель министра транспорта и дорог КР
Кадырова Аида Букарбековна
заместитель директора ГЦСЭ при МЮ КР
Шамканов Кумушбек Куручбекович
заместитель председателя Государственной регистрационной службы при ПКР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×