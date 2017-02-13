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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте презентуют новый международный проект, реализуемый в Узбекистане и Туркменистане

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 15 февраля состоится презентация Проекта «Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии». Проект финансируется Комиссией Европейского Союза и будет осуществлён на территории Узбекистана и Туркменистана, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз.

Продолжительность проекта составляет 36 месяцев, с  2017 – 2019 годы. Основной его проекта является поддержка предпринимательства в Узбекистане и Туркменистане, бизнес-ассоциаций и предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в организации логистических цепей поставок, хранения и распределения товаров, создание рабочих мест и обучение персонала, а также создание институциональных и правовых механизмов государственно-частного партнерства, посредством организационной поддержки бизнес-ассоциаций, работающих в области транспортной и складской логистики, с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, таким образом, стимулируя рост малого и среднего бизнеса и расширения экспорта в Центральной Азии.

В результате реализации проекта ожидается повышение инновационного управленческого опыта, приобретение основных менеджерских навыков для успешного ведения бизнеса и ознакомление с лучшими предпринимательскими практиками в сфере МСБ и практическим опытом стран ЕС.

Принявшие участие в проекте МСБ получат возможность повысить свой потенциал за счет эффективных практик управления транспортом и логистикой, что повысит их конкурентоспособность на внутреннем и региональном рынках.

Проект реализуется Центром предпринимательства и управленческого развития (ЦПУР) (Болгария) в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, Ассоциацией по развитию бизнес логистики (Узбекистан), Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Туркменистана (THADA) и Ассоциацией стивидорных компаний Латвии.

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