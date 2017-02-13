В Китае через 30 лет будет насчитываться около 30 млн мужчин, которые не смогут найти себе жену

CA-NEWS (CA) - В ближайшие 30 лет в Китае будет насчитываться около 30 млн мужчин, которые не смогут найти себе жену, сказал в интервью газеты «Жэньминь Жибао» директор Центра демографических исследований при Народном университете Китая, президент Китайской ассоциации населения Чжай Чжэньу.

По данным Госсовета КНР и Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, это результат гендерного дисбаланса с середины 1980-х годов в Китае.

«Китай уже прошел через 30 лет дисбаланса полов при рождении, поэтому в ближайшие 30 лет почти 30 млн мужчин, достигших брачного возраста, не смогут найти себе партнера для совместной жизни», - отметил он.

По словам Чжай Чжэньу, в представлении многих людей, под влиянием концепции, когда мальчиков ценили, а девочками пренебрегали, постоянно сохранялась ситуация преобладания мужского населения над женским. Удивительно, но в последние годы это явление становится все более очевидным.

По данным Государственного управления статистики, в конце 2015 года мужское население материковой части Китая составляло 704,14 млн человек, а женское население - 670,48 млн человек, таким образом, мужчин насчитывалось на 33,66 млн человек больше, соотношение полов составляло 105,02 к 100, а соотношение полов при рождении 113,51 к 100 (женское население - 100). По данным статистики, среди поколения 80-х соотношение между неженатыми мужчинами и незамужними женщинами составляет 136 к 100, среди поколения 70-х соотношение достигло 206 к 100, наблюдается острый гендерный дисбаланс.

Коренной причиной гендерного дисбаланса является долгосрочный дисбаланс полов при рождении, что стало очень серьезной социальной проблемой, отметил Чжай Чжэньу.

Чжай Чжэньу сказал, что по его оценкам, в ближайшие 30 лет количество мужчин, постепенно вступающих в брачный возраст, достигнет почти 30 млн человек.

«Если эти мужчины не выберут брак с женщинами старше них, а будут искать невесту своего возраста или младше, то в будущем в Китае может появиться более 30 млн «лишних» мужчин», - считает он.

«Проблема «избыточных мужчин» в действительности является проблемой экономического и социального неравенства. В бедных сельских районах страны, в бедных семьях и у малообеспеченных мужчин в городах довольно высок риск остаться «вечным холостяком». Профессор Института социологии и демографии при Народном университете Китая Лу Илун сказал в интервью, что демографическая структура будет в определенной степени влиять на брачный рынок, однако ключевыми будут по-прежнему являться экономические, общественные и культурные факторы, «эти факторы будут стимулировать и усугублять в отсталых районах страны такие явления как огромный выкуп за невесту, торговлю невестами, преступления на сексуальной почве и т.д.».

Чтобы взять под контроль ситуацию дисбаланса полов при рождении, с 2002 года в Китае был наложен запрет на определение пола плода. Начиная с 2009 года, наметилась тенденция к снижению гендерного дисбаланса в Китае.

Еще больше экспертов отмечают, что для решения проблемы гендерного дисбаланса в Китае, необходимо изменить традиционную концепцию, когда предпочтение отдается мальчикам, повысить социальный статус женщины и достичь гендерного равенства