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  13 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Грузовики с России, Казахстана, Беларуси и Украины можно без таможенных пошлин привезти в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Машины из России, Казахстана, Беларуси и Украины, завозимые в Узбекистан, освобождены от 40 процентного акциза.

На основе изменений в постановлении президента Узбекистана «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» новые грузовые транспортные средства, производимые и завозимые из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины теперь имеют льготные тарифы на таможенные пошлины.

Согласно поправкам, моторные транспортные средства для перевозки грузов: новые и прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов, завозимые на территорию Республики Узбекистан с стран России, Казахстан и Украины отныне не облагается 40 процентной таможенной пошлиной как из других стран.

Напомним, что постановление «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» было подписано 27 декабря прошлого года.

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