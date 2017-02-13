Назарбаев поздравил нового президента Германии

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поздравил избранного президента, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии мира и дальнейшего процветания.

"Я верю, что Ваш богатый политический опыт и дипломатические навыки послужат во благо будущего страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление дружеских и доверительных взаимоотношений Казахстана и Германии, 25-летие времени установления которых мы отмечаем в этом году. Я с теплотой вспоминаю наши содержательные встречи в Астане и Берлине. Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке EXPO-2017. В этой связи я приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом и стать почетным гостем выставки EXPO-2017", - говорится в телеграмме.