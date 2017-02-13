В России в 2016 году покончили жизнь самоубийством более 800 детей

CA-NEWS (CA) - Более 800 детей в России покончили жизнь самоубийством в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Ирину Яровую.

"В 2016 году покончили жизнь самоубийством 820 детей", - информировала она, сославшись на данные Следственного комитета РФ. При этом Яровая уточнила, что не обладает "статистикой в отношении тех несовершеннолетних, которые совершали попытки самоубийства, но по счастливому стечению обстоятельств не смогли (их) реализовать".

"Мы обладаем сведениями только по тем несчастным детям, которые фактически были убиты дистанционно чужими руками, (когда) ребенок находится в состоянии безысходности, им манипулируют и им управляют", - добавила она на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков.

Вице-спикер РФ также отметила, что в 2015 году, по данным СК, в 32 субъектах РФ существенно по сравнению с 2014 годом увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства.

В этом контексте Яровая с возмущением вспомнила о так называемых квестах, играх для молодежи, таких как "Иди или умри", "Зацеперы". Она обратила внимание, что в прошлом году в интернете были выявлены 4 тыс. 864 ссылки суицидальной тематики.

"Ведется война против детей, настоящая преступная деятельность, очень продуманная, организованная, целенаправленная и имеющая последствия", - заключила Яровая.

Яровая считает целесообразным повсеместно создавать так называемые кибердружины из юношей и девушек, которые помогали бы правоохранителям выявлять в интернете ресурсы, подстрекающие несовершеннолетних к самоубийству.

"Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда несовершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных", - сказала она.