Казахстан увеличил прогноз добычи нефти

CA-NEWS (KZ) - Казахстан решил увеличить прогнозный объем добычи нефти, передает «Казинформ».

«Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн. тонн. Это на 1,5 млн. тонн выше одобренного в августе 2016 года показателя.

Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд. долларов до 45,1 млрд. долларов, импорт - на 3,6 млрд. долларов до 32,7 млрд. долларов», - проинформировал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на презентации поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» в Мажилисе Парламента.