Снимок с изображением убийцы российского посла признан фотографией года

CA-NEWS (CA) - Наиболее важной фотографией, сделанной кем-то из фоторепортеров всего мира в 2016 году, жюри конкурса World Press Photo признало снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи, на которой запечатлен убийца посла России в Турции Андрея Карлова. Как сообщает агентство Associated Press, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству посла.

Член жюри World Press Photo Мари Калверт пояснила, что признать победителем фото, на котором только что убивший российского посла Мевлют Мерт Алтынташ что-то выкрикивает, стоя над телом жертвы, было крайне сложно. Однако в конце концов жюри решило, что именно эта фотография в полной мере отражает накал охватившей мир ненависти.

Убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника.

Убийцу посла застрелили полицейские. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо.

Победители конкурса World Press Photo определяются с 1955 года, главный приз (сейчас он составляет €10 тыс.) вручается снимкам, которые «представляют собой ситуацию или событие большой журналистской важности, демонстрируя при этом выдающийся уровень зрительного восприятия».